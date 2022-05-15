Стокгольм, , 18:58 — REGNUM Представители партии «Социал-демократов» 15 мая приняли решение поддержать подачу заявки Швеции в НАТО. Об этом говорится в официальном пресс-релизе партии.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

«На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии Социал-демократов приняло решение, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО. В этой связи Социал-демократы будут работать над тем, чтобы заявка Швеции была одобрена НАТО с оговоркой о неразмещении ядерного оружия и постоянных военных баз на шведской территории», — говорится в сообщении партии.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время однопартийное правительство Швеции контролируется партией «Социал-демократов». Обращаем внимание на тот факт, что в соответствии с законодательными нормами решение о подаче заявки в НАТО принимает правительство Королевства Швеции, а не партия, сформировавшая кабинет министров.

Таким образом, решение «Социал-демократов» от 15 мая 2022 года нельзя считать «официальным решением» Швеции о вступление в НАТО.

Ранее газета Expressen сообщала, что заседание правительства Швеции, на котором с большой долей вероятности будет принято решение о вхождении страны в альянс, пройдет завтра, 16 мая. Только после официального постановления кабинета министров можно считать, что Швеция приняла решение вступить в НАТО.