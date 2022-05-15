Чебаркуль, Челябинская область, 15 мая, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Челябинской области семья девочки, погибшей под колёсами грузового поезда на станции Чебаркуль, получит компенсацию. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Трагедия произошла в марте 2021 года. Девочка погибла при переходе железнодорожных путей. Её сбил грузовой поезд.

Для защиты прав и интересов дедушки и матери погибшей прокурор обратился в суд. И тот постановил взыскать с железнодорожников 1,6 млн рублей компенсации.