Лондон, , 18:49 — REGNUM На территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских националистов, находятся по меньшей мере трое экс-военных из Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на другого бывшего британского военнослужащего.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

«Все трое парней… служили в британской армии, — сказал он. — Я знаю, что двое служили в Афганистане».

При этом источник добавил, что экс-британские военные, которые направились на Украину еще до начала спецоперации России, были удивлены «интенсивностью конфликта».

Он отметил, что британских наемников отправили на юг страны, где они «укрепили» нацбатальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).