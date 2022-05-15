Кронштадт, Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM Двое подростков оказались под завалом при частичном обрушении кровли в заброшенном здании в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга днем 15 мая. Спасатели вытащили пострадавших, которые были госпитализированы с различными травмами в детскую больницу.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о происшествии в одноэтажном здании на Цитадельской дороге, дом 5 лит. Б, поступило в 15:28 мск.

Прибывшими спасателями были извлечены из-под завала два человека, их отправили в лечебное учреждение.

Как уточняет 78.ru, пострадали двое юношей, в возрасте 15-ти и 16-ти лет. «У обоих пострадавших закрытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота», — отмечает источник.

Причина обрушения и другие обстоятельства случившегося выясняются.