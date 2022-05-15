Москва, , 18:29 — REGNUM 15 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый мяч в дебюте второй половины забил нападающий сборной России Александр Соболев после передачи Михаила Игнатова — 1:0. В компенсированное время фланговый полузащитник Андрей Мостовой ударом с пенальти восстановил равновесие в счете — 1:1.

Желтые карточки получили Александр Соболев, Виктор Мозес, Даниил Хлусевич и Георгий Джикия.

Составы команд:

«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Мозес (Зобнин, 85’), Перейра, Пруцев, Рассказов, Промес (Бакаев, 85’), Игнатов (Жиго, 60’), Соболев (Николсон, 76’).

«Зенит»: Одоевский, Барриос, Чистяков, Алип (Круговой, 63’), Сантос, Вендел (Оздоев, 72’), Малком, Кузяев, Клаудиньо (Мостовой, 71’), Алберто (Дзюба, 62’), Сергеев (Ерохин, 82’).

«Зенит», набрав 65 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» с 38-ю очками остался на десятом месте.