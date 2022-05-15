Южноуральск, Челябинская область, 15 мая, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябинской области женщина 1965 года рождения отдала неизвестным более 740 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

По словам гражданки, якобы сотрудник банка предложил ей перейти на новую платежную систему, у которой имеются более выгодные условия. И для этого потребовал перевести все деньги со своего банковского счёта якобы на новый счёт, а также оформить кредит. Гражданка поверила и последовала указаниям злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, один из жителей Оренбуржья отдал мошенникам более 500 тыс. рублей.