Краснодар, , 18:21 — REGNUM Сегодня, 15 мая, футбольный клуб «Краснодар» в матче предпоследнего 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с московским ЦСКА. Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Дмитрий Пивоваров, Олег Исаенко, Сергей Бородин, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Александр Черников, Виталий Стежко, Олакунле Олусегун, Алексей Ионов, Ираклив Манелов.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Максим Мухин, Иван Обляков, Георгий Щенников, Заур Тарба, Хорхе Карраскаль, Чидера Эджуке, Егор Ушаков, Антон Заболотный.

Бригада арбитров: Владимир Москалев | Владимир Миневич | Михаил Иванов | Анатолий Жабченко | Ян Бобровский.