Тирана, 15 мая, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Албании сообщают о том, что число туристов, купивших билеты на чартерные рейсы в эту страну уже на 20% больше, чем в 2021 году. Чартерные авиалинии будут работать с 26 мая до конца октября. Об этом 15 маясообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

JnM_RTW Саранда, Албания

В стране ожидают, что число туристов в 2022 году превысит 6 миллионов, то есть достигнет уровня предковидного 2019 года.

Ухудшить ситуацию, возможно, может украинский кризис. Граждане России в течение всего туристического периода не нуждаются в визе для въезда в Албанию. С 1 мая в стране отменены требования о вакцинации для въезда.

Сообщается о росте цен на гостиничные номера в связи с мировым энергетическим кризисом.