Минск, , 18:16 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в состав которой входят шесть стран, будет расширяться в ближайшем будущем. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин белорусской военной газете «Во славу Родины».

ОДКБ Odkb-csto.org

«Я думаю, что через несколько лет это будет (ОДКБ) уже не шесть стран, — сказал он. — Это будут десятки государств».

По его мнению, в состав ОДКБ будут входить те страны, которые «ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств».

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС.