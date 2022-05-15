Тирана, , 18:22 — REGNUM Управление по прозрачности в Албании 14 апреля сообщило о новом росте цен на нефть и бензин. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, с 16 мая розничная цена литра нефти в стране составит 237 леков (1,97 евро), при прежней цене в 234 лека (1,94 евро) — месяц назад цены составляли 226 леков за литр (1,86 евро). Цена газа в стране осталась неизменной и на 25 леков ниже, чем месяц назад — 90 леков (0,75 евро) за литр. Оптовая цена газа составляет 78 леков (0,68 евро) за литр.

В начале марта стоимость литра нефти в стране достигла рекордного показателя — 260 леков (2,14 евро) за литр. После того, как государственные регуляторы снизили цены, были закрыты 160 заправок.

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