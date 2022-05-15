Екатеринбург, 15 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Свердловской области синоптики продлили на 16 мая предупреждение о непогоде. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

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В регионе местами возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Также вероятны грозы.

«Будьте осторожны и цените своё здоровье!» — призывают сотрудники МЧС граждан. И напоминают, что при необходимости можно обращаться по за помощью по телефонным номерам «101» и «112».