Милан, Италия, 15 мая, 2022, 18:08 — ИА Регнум. 15 мая в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в матче 37-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с «Аталантой» из Бергамо. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Стартовые составы команд:

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Франк Кессье, Алексис Салемакерс, Раде Крунич, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

«Аталанта»: Жуан Муссо, Хосе Луис Паломино, Мартен де Рон, Берат Джимсити, Тейн Копмейнерс, Ремо Фройлер, Маттео Пессина, Ханс Хатебур, Давид Дзаппакоста, Марио Пашалич, Луис Мурьель.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Ассистенты главного судьи — Фабиано Прети и Алессандро Джаллатини.