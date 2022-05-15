Оренбург, 15 мая, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области яровыми культурами засеяно уже 1,235 миллиона гектаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Зерновые

На 14 мая засеяно было 34% от плана. При этом на 785 тысяч гектаров засеяли зерновые и зернобобовые культуры.

Также почти все муниципалитеты Оренбуржья завершили подкормку озимых культур. Эта работа уже выполнена на 275,2 тысяч гектаров или на 97% от плана.