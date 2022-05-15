Неаполь, Италия, 15 мая, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Неаполитанский футбольный клуб «Наполи» в матче предпоследнего 37-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал уверенную победу над «Дженоа» со счетом 3:0. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

(сс) RonnyK «Наполи»

Первый мяч на 32-й минуте встречи забил 23-летний нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен после передачи Джованни Ди Лоренцо. На экваторе второй половины Лоренцо Инсинье удвоил преимущество хозяев ударом с пенальти. Через шестнадцать минут Станислав Лоботка установил окончательный счет — 3:0.

Составы команд:

«Наполи»: Оспина, Руй (Гулам, 73’), Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо, Руис (Лоботка, 73’), Замбо-Ангисса (Демме, 83’), Лосано, Мертенс (Зелиньский, 73’), Инсинье (Эльмас, 88’), Осимхен.

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Бани, Хефти (Эрнани, 56’), Эстигор, Амири, Бадель (Френдруп, 24’), Гальдамес (Мелегони, 75’), Гюдмюндссон (Дестро, 75’), Портанова (Экубан, 56’), Йебоа.

На данный момент «Наполи», одержав 23-ю победу в сезоне, набрал 76 очков и укрепился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» с 28-ю очками остался на предпоследней девятнадцатой позиции в зоне вылета.