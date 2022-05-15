Бирмингем, Великобритания, , 17:59 — REGNUM Сегодня, 15 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу сыграла вничью с лондонским «Кристал Пэлас». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Филиппе Коутиньо Pixabay.com

Первый мяч на экваторе второй половины забил нападающий сборной Англии Олли Уоткинс — 1:0. Через тринадцать минут Джефри Шлупп восстановил равновесие в счете после передачи Одсона Эдуара — 1:1.

Статистика матча («Астон Вилла»/ «Кристал Пэлас»)

Удары 13/16

Удары в створ 4/4

Владение 49%/51%

Нарушения 11/15

Угловые 1/5

Составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса (Чемберс, 50’), Динь, Мингс, Луис, Макгинн, Накамба (Рэмзи, 66’), Коутиньо, Уоткинс, Ингз (Буэндиа, 71’).

«Кристал Пэлас»: Батленд, Митчелл, Гэи, Андерсен, Клайн, Миливоевич (Бентеке, 78’), Куяте, Эзе (Шлупп, 78’), Заа, Галлахер, Матета (Эдуар, 71’).