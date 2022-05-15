«Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче АПЛ
Бирмингем, Великобритания, 15 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу сыграла вничью с лондонским «Кристал Пэлас». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.
Первый мяч на экваторе второй половины забил нападающий сборной Англии Олли Уоткинс — 1:0. Через тринадцать минут Джефри Шлупп восстановил равновесие в счете после передачи Одсона Эдуара — 1:1.
Статистика матча («Астон Вилла»/ «Кристал Пэлас»)
Удары 13/16
Удары в створ 4/4
Владение 49%/51%
Нарушения 11/15
Угловые 1/5
Составы команд:
«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса (Чемберс, 50’), Динь, Мингс, Луис, Макгинн, Накамба (Рэмзи, 66’), Коутиньо, Уоткинс, Ингз (Буэндиа, 71’).
«Кристал Пэлас»: Батленд, Митчелл, Гэи, Андерсен, Клайн, Миливоевич (Бентеке, 78’), Куяте, Эзе (Шлупп, 78’), Заа, Галлахер, Матета (Эдуар, 71’).