Лондон, 15 мая 2022, 17:55 — REGNUM Сегодня, 15 мая, в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм Юнайтед» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 упустил победу над «Манчестер Сити». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.
Забитыми мячами в составе «молотобойцев» отметился 25-летний английский нападающий Джаррод Боуэн (24’ Пабло Форналс, 45’ Майкл Антонио). Голы «горожан» забили Джек Грилиш (49’ Родриго Эрнандес) и Владимир Цоуфал (69’ автогол). На 86-й минуте встречи нападающий сборной Алжира Рияд Марез упустил возможность реализовать пенальти.
Статистика матча («Вест Хэм Юнайтед»/ «Манчестер Сити»)
Удары 6/31
Удары в створ 2/8
Владение 22%/78%
Нарушения 9/5
Угловые 4/9
Составы команд:
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабьянский, Крессуэлл, Зума, Цоуфал, Доусон, Форналс (Джонсон, 90’), Лансини (Нобл, 72’), Соучек, Райс, Боуэн, Антонио (Ярмоленко, 90’).
«Манчестер Сити»: Мораеш, Зинченко, Ляпорт, Фернандиньо, Канселу, Родри, Де Брёйне, Силва, Жезус, Грилиш, Марез.