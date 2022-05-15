Лондон, , 17:55 — REGNUM Сегодня, 15 мая, в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм Юнайтед» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 упустил победу над «Манчестер Сити». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Забитыми мячами в составе «молотобойцев» отметился 25-летний английский нападающий Джаррод Боуэн (24’ Пабло Форналс, 45’ Майкл Антонио). Голы «горожан» забили Джек Грилиш (49’ Родриго Эрнандес) и Владимир Цоуфал (69’ автогол). На 86-й минуте встречи нападающий сборной Алжира Рияд Марез упустил возможность реализовать пенальти.

Статистика матча («Вест Хэм Юнайтед»/ «Манчестер Сити»)

Удары 6/31

Удары в створ 2/8

Владение 22%/78%

Нарушения 9/5

Угловые 4/9

Составы команд:

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабьянский, Крессуэлл, Зума, Цоуфал, Доусон, Форналс (Джонсон, 90’), Лансини (Нобл, 72’), Соучек, Райс, Боуэн, Антонио (Ярмоленко, 90’).

«Манчестер Сити»: Мораеш, Зинченко, Ляпорт, Фернандиньо, Канселу, Родри, Де Брёйне, Силва, Жезус, Грилиш, Марез.