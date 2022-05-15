Москва, 15 мая, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Вмешиваться в ситуацию с эвакуацией представителей вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистов с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не стоит властям Турции. Об этом 15 мая заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с URA. RU.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

По его словам, если Турция, являющаяся одним из основных партнеров России на Ближнем Востоке, вмешается в данный вопрос, это может испортить ее репутацию.

Джабаров напомнил, что мирных жителей на территории завода «Азовсталь» уже нет.

«Боевикам надо выкинуть белый флаг, и мы доставим в госпиталь тех, кто ранен, — отметил он. — А тех, кто не ранен и попытается выскользнуть, доставят в следственный изолятор для начала следственных действий».

Напомним, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Reuters сообщил, что турецкий корабль может эвакуировать украинских националистов и мирных граждан, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.