Берлин, 15 мая, 2022, 17:54 — ИА Регнум. США уже перенаправили значительный объем своего СПГ (сжиженного природного газа) европейским странам и планируют продолжать такие поставки до конца текущего года. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

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«Мы весьма поддерживаем усилия Евросоюза по введению эмбарго на импорт российской нефти. Этот процесс должен осуществлять Евросоюз», — заявил Блинкен. На этом фоне США предпринимают некоторые шаги, чтобы оказать помощь.

«Например, для устранения пробелов в энергоснабжении Европы мы уже перенаправили значительные объемы поставок СПГ в Европу», — цитирует Блинкена ТАСС. По его словам, американский лидер Джо Байден готов продолжать такие поставки до конца 2022 года, чтобы гарантировать изобилие энергоресурсов на мировых рынках, а также, чтобы пытаться контролировать рост цен на энергоресурсы, который обусловлен ситуацией на Украине.

ИА REGNUM напоминает, в апреле представители компаний из США обсудили с официальными чиновниками Евросоюза возможность увеличения поставок американского СПГ в ЕС. Отмечать, что заменить российский трудопроводный газ американским СПГ Евросоюзу удастся не ранее 2025 года.