Тирана, , 17:58 — REGNUM Полиция Албании усилила контроль за соблюдением правил ПДД после того, как автомобиль класса люкс пересек сплошную и сбил пару с 4-летним ребенком.

Курьеры Яндекса редко соблюдают ПДД Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, за неделю в стране были арестованы 179 автомобилистов, из них 23 ранее были объявлены в розыск. Почти 900 автомобилистов временно лишились прав.

Также за неделю в розыск объявили 35 человек, из них трое — в международный розыск.

В стране провели операцию по скринингу территории с целью выявить плантации наркотиков, были выявлены четыре сотни саженцев растения, изъяты 27 кг наркотиков.

Выявлено 11 случаев незаконного хранения оружия.

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