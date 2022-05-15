Советский район, Югра, 15 мая, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Советском районе Югры 40-летний сотрудник одного из ООО стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с бюджетными деньгами. Об этом сообщает окружное УМВД.

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Всего полицейские выявили три преступных эпизода при получении должностным лицом выплат. Оказалось, что гражданин был уполномочен вести от имени фирмы организационно-распорядительные функции, похитил деньги, которые были выделены организации по госпрограмме Югры «Поддержка занятости населения».

Размер ущерба окружному «Центру занятости населения» составила порядка 1,8 млн рублей. Фигуранту возбуждённого уголовного дела грозит до шести лет колонии. Расследование продолжается.