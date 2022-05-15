Берлин, , 17:34 — REGNUM Страны НАТО должны продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь достичь «побед на поле боя». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи глав министерств иностранных дел стран Североатлантического блока.

«Страны НАТО предоставили военную помощь Украине на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных. Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в частности через Группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн», — цитирует главу альянса ТАСС.

Столтенберг отметил, что НАТО попытается помочь Украине достигнуть «победы на поле боя». По его мнению, эта страна имеет шанс «добиться военной победы».

Также он уточнил, что основное внимание на встрече глава внешнеполитических ведомств было уделено возможности приема в альянс Швеции и Финляндии в ускоренном порядке.

ИА REGNUM напоминает, ранее Столтенберг заявил, что подача заявок на вхождение в НАТО Финляндией и Швецией стали бы историческим решением и укрепили бы коллективную безопасность.

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