Берлин, , 17:26 — REGNUM Посольство США в Киеве откроется в ближайшее время. Об этом 15 мая заявил на пресс-конференции в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам неформальной встречи глав МИД стран-членов НАТО.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Мы (власти США) вновь открываем наше посольство в Киеве», — сказал Блинкен.

По его словам, деятельность посольства США в столице Украины возобновится «очень скоро».

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что работу в Киеве возобновили в общей сложности 37 посольств других государств.