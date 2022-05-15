Шахты, Ростовская область, , 17:23 — REGNUM В Ростовской области крупный пожар вспыхнул в производственном здании. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 мая.

Пожар LoggaWiggler

Огонь вспыхнул в производственном здании в переулке Енисейский в Шахтах около 15:40 мск. К прибытию первых пожарных расчётов пламенем уже было охвачено 250 кв. метров площади. К 16:40 мск пожар был локализован на площади 450 кв. метров. Открытое горение ликвидировано.

К тушению пожара привлечено 58 человек и 17 единиц техники.

Причины пожара пока неизвестны. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.