Бугуруслан, Оренбургская область, 15 мая, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Житель Бугуруслана Оренбургской области перевел неизвестным на «безопасный счёт» 527 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Пострадавшим оказался 32-летний гражданин. Ещё в декабре ему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками силовых структур и банка, и убедили его взять в банке кредит, обналичить деньги и перевести на указанный ими номер. А затем пропали.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные случаи мошенничества происходят регулярно. Полицейские призывают не доверять неизвестным и не следовать их указаниям.