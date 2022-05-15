Хельсинки, , 17:18 — REGNUM Россия была вынуждена приостановить поставки электричества в Финляндию из-за санкций Евросоюза, которые затрудняют оплату, а не в ответ на возможное вступление страны в НАТО. Об этом сообщили в компании Fingrid, которая управляет электросетями Финляндии.

Электросеть allispossible.org.uk

«Приостановка передачи (российской) электроэнергии вытекает из ограничений платежного трафика, введенных западными странами. В связи с этими ограничениями оплата за проданную российскую электроэнергию больше не может производиться», — пояснили финские энергетики.

В Fingrid добавили, что приостановка является скорее следствием, чем контрмерой России.

ИА REGNUM напоминает, 14 мая российский оператор «Интер РАО» объявил о приостановке подачи электроэнергии в Финляндию из-за сложностей с приемом платежей за проданную энергию.