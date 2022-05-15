Луганск, 15 мая, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено три жилых дома. Об этом 15 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск повреждено три жилых дома», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Первомайску пять снарядов.

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