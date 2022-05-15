Берлин, 15 мая, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Ограничительные меры Запада против России должны сохраняться до тех пор, пока это необходимо. Об этом 15 мая заявил на пресс-конференции в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам неформальной встречи глав МИД стран-членов НАТО.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

По его словам, страны НАТО намерены сохранять дипломатическое давление и санкции против России, а также полны решимости продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности.

При этом Блинкен отметил, что страны НАТО хотят как можно скорее «положить конец» специальной операции России на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе сообщил, что Россия якобы «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение спецоперации по защите ДНР и ЛНР.