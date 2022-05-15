Лондон, , 17:06 — REGNUM Как сообщает издание Daily Mail, будущий главный тренер основной команды «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в команде 31-летнего опорного полузащитника лондонского «Челси» и сборной Франции Н’Голо Канте.

Н’Голо Канте (в синей форме) (сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

За «Челси» Канте выступает с 16 июля 2016 года после перехода из «Лестер Сити» за 35,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость французского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Н’Голо Канте принял участие в 24-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также полузащитник получил одну желтую карточку.