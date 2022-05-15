Париж, 15 мая, 2022, 16:51 — ИА Регнум. 47-летний главный тренер футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау может сменить Маурицио Почеттино на посту главного тренера «Пари Сер-Жермен». Об этом 15 мая сообщило издание Footmercato.

Mister No Стадион Драгау. Порту

По информации источника, Консейсау не является приоритетным кандидатом на пост главного тренера парижского клуба. «Пари Сен-Жермен» проявляется интерес к Йоахиму Леву, Антонио Конте, Тьяго Мотте и Зинедину ЗХидане.

Соглашение Сержиу Консейсау с «Порту» рассчитано до 30 июня 2024 года. По контракту сумма отступных составляет 10 миллионов евро.

Под руководством Консейсау «Порту», набрав 91 очко, занял первое место в турнирной таблице португальской Примейры Лиги 2021/22 и в тридцатый раз стал чемпионом.