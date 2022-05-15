15 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 17:44 — REGNUM Победа на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» украинской группы Kalush Orchestra, призвавшей со сцены помочь неонацистам, засевшим на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«А никто и не сомневался. «Евровидение» — это давно не про песни, а про политику», — считает Алексей А.

Многие пользователи были уверены, что Украина в этом году станет фаворитом на этом уже давно потерявшем респектабельность музыкальном псевдоконкурсе.

«Геи, трансвеститы и прочие извращенцы ликуют, видя представителей бандеровской идеологии. ЛГБТ-сообщество теперь почитает нацистов как своих героев. Молодцы, вы друг друга стоите», — написал Василий М.

«Содомиты нашли себе кумиров. Нацисты! Прекрасное сочетание. Гадюка подружилась с жабой, и теперь обе эти твари истерично шипят на русского медведя. Пусть не жалуются, когда он их «случайно» раздавит», — предупреждает Николай З.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинская группа с точки зрения музыкальной составляющей, может быть, действительно заслуживала повышенное к себе внимание, но очевидно, что первое место ей досталось благодаря информационному фону на Западе, переполненному бесконечными «страданиями» украинского народа.

«Кто бы сомневался! Они победили бы даже в том случае, если бы, хрюкая, скакали с кастрюлями на головах. Им было уготовано победить», — уверена Ольга П.

«Евровидение» в очередной раз показало всему миру, что это политический конкурс, а не конкурс талантов. Интересно, как Украина через год будет проводить этот конкурс? На руинах? Так ведь и руины теперь будут не её!» — отметил Михаил Б.

Часть людей полагает, что не все конкуренты украинской группы на «Евровидении» были рады узнать, что, вместо песенного конкурса, состоялся политический отбор.

Выступление украинской группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» Цитата из видео «Kalush Orchestra — Stefania — LIVE - Ukraine - Grand Final - Eurovision 2022»

«Во всей этой истории мне искренне жалко исполнителей из других стран, которые, наверное, искренне верили, что «Евровидение» — это конкурс талантов. Оказалось, что побеждает там тот, кто больше всех напакостил России и получил за это заслуженное наказание», — поделился своим мнением Кирилл И.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев всеми силами пытается снискать себе поддержку со стороны западных стран, но это никак не помогает ему в реальных боевых действиях.

«Уже давно не смотрю это безобразие. Конкурс превратился в откровенный балаган. Выигрывает тот, кто чуднее выступил и ближе всех соответствовал актуальной западной повестке, а не просто самый талантливый певец. А сейчас они явно утешили бедненьких бандеровцев, которых денацифицирует Российская Федерация», — указывает Юлия К.

Нашлись и те, кого впечатлило, как со сцены «самого толерантного шоу на планете» прозвучал призыв о поддержке неонацистов, а вся Европа это проглотила, будто бы и не случилось ничего из ряда вон выходящего.

«Лично меня больше всего удивило, как легко в Европе стали звучать призывы к спасению нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Исполнитель ведь со сцены не Украине призывал помочь, а конкретно тем подонкам, которые засели на «Азовстали». Я не удивлюсь, если в будущем Европа реабилитирует гитлеризм. Окно Овертона уже в значительной степени провернулось в этом направлении», — заметил Николай П.

Напомним, 15 мая украинская группа Kalush Orchestra стала победительницей музыкального конкурса «Евровидение-2022». Судьи присудили коллективу победу, даже несмотря на провокационное заявление одного из исполнителей этой группы, призвавшего помочь неонацистам, засевшим на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Руководство «Евровидения» сочло этот заявление гуманитарным, то есть якобы не противоречащим уставу конкурса, гласящему, что участникам запрещается совершать на сцене действия политического характера.