Берлин, , 16:50 — REGNUM Подача заявок на вхождение в НАТО Финляндией и Швецией стали бы историческим решением и укрепили бы коллективную безопасность. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел блока.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что данные страны должны самостоятельно решить вопрос о вхождении в альянс.

«Мы будем уважать любое принятое ими решение… Финляндия и Швеция являются ближайшими партнерами НАТО. Если они решат подать заявку, то это станет историческим моментом», — сказал Столтенберг, добавив, что их членство укрепить общую безопасность Североатлантического блока.

ИА REGNUM напоминает, ранее правительство Финляндии официально заявило, что принято решение о вступлении в НАТО. В ближайшие дни этот вопрос будет обсуждаться в финском парламента, также эта тема будет вынесена на голосование. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отмечал, что заявка будет подана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в среду, 18 мая.