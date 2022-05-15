Берлин, 15 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Подача заявок на вхождение в НАТО Финляндией и Швецией стали бы историческим решением и укрепили бы коллективную безопасность. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел блока.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Он подчеркнул, что данные страны должны самостоятельно решить вопрос о вхождении в альянс.

«Мы будем уважать любое принятое ими решение… Финляндия и Швеция являются ближайшими партнерами НАТО. Если они решат подать заявку, то это станет историческим моментом», — сказал Столтенберг, добавив, что их членство укрепить общую безопасность Североатлантического блока.

ИА REGNUM напоминает, ранее правительство Финляндии официально заявило, что принято решение о вступлении в НАТО. В ближайшие дни этот вопрос будет обсуждаться в финском парламента, также эта тема будет вынесена на голосование. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отмечал, что заявка будет подана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в среду, 18 мая.