Лондон, 15 мая, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Странам НАТО необходимо ускорить интеграцию Финляндии в состав военного блока. Об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на странице в социальной сети Twitter.

Tom Witham Лиз Трасс

«Соединённое Королевство поддержит заявку Финляндии на предоставление членства», — написала она.

По ее словам, для «интеграции наших друзей» странам НАТО необходимо работать быстро.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в НАТО.