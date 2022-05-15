Глава МИД Британии призвала быстро интегрировать Финляндию в состав НАТО
Лондон, 15 мая, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Странам НАТО необходимо ускорить интеграцию Финляндии в состав военного блока. Об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на странице в социальной сети Twitter.
Tom Witham
Лиз Трасс
«Соединённое Королевство поддержит заявку Финляндии на предоставление членства», — написала она.
По ее словам, для «интеграции наших друзей» странам НАТО необходимо работать быстро.
Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в НАТО.