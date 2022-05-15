Дортмунд, Германия, 15 мая, 2022, 16:38 — ИА Регнум. 33-летний опорный полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель попрощался с болельщиками немецкого клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Аксель Витсель и Киран Триппьер

«Мне грустно уезжать, но я с гордостью могу сказать, что представлял этот клуб последние четыре года. Я завел много замечательных друзей, играл с некоторыми топ-игроками, работал с хорошим персоналом. Для меня большая честь заручиться поддержкой наших замечательных фанатов. Спасибо! Аксель», — написал Витсель в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Аксель Витсель покинет «шмелей» после завершения сезона на правах свободного агента. Контракт бельгийца с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Аксель Витсель принял участие в 29-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Вольфсбурга» и «Майнца».