Севилья, Испания, , 16:34 — REGNUM Пресс-атташе испанского футбольного клуба «Севилья» Хесус Гомес прокомментировал информацию о возможном трансфере 24-летнего бразильского центрального полузащитника Вендела.

Игрок ФК «Зенит» Вендел после забитого гола Дарья Драй © ИА REGNUM

«Интерес «Севильи» к Венделу? На данный момент это слухи. Сейчас никакой конкретики нет», — цитирует Гомеса издание Sport24.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 24-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также полузащитник получил три желтые и одну красную карточки.

За «Зенит» Вендел выступает с 6 октября 2020 года после перехода лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 19 миллионов евро.