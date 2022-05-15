Берлин, 15 мая, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Манфред Вебер, глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП), предупредил, что Турцию могут изолировать в НАТО в случае ее блокирования вступления Финляндии и Швеции в альянс. Об этом политик заявил в интервью изданию Funke.

(сс) European Parliament Манфред Вебер

«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», — заявил Вебер. При этом он добавил, что, если Финляндия и Швеция сами хотят вступить в альянс, нет никаких оснований для замедления или блокировки этого процесса.

ИА REGNUM напоминает, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает возможным вхождение Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны стали «гостевым домом» для террористических организаций, в том числе для представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).