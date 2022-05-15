Анкара, 15 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Вопросы по поводу возможного вступления Финляндии в НАТО готов обсудить президент страны Саули Ниинистё с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил сам президент Финляндии журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, он желает обсудить с Эрдоганом поднятые им вопросы о членстве Финляндии в НАТО.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи глав МИД стран — членов НАТО заявил, что Турция обеспокоена связями Финляндии и Швеции с Рабочей партией Курдистана, хотя и не против расширения военного блока.