Белгород, , 16:19 — REGNUM Состояние здоровья стабильное. Жизненно важные органы не задеты, кость не задета. Чувствует себя хорошо, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, сообщив о посещении раненого при обстреле поселка Середа местного жителя.

Вячеслав Гладков telegram-канал губернатора Белгородской области

«На месте переговорил с супругой пострадавшего, постарался успокоить», — добавил он.

По словам Гладкова, больница располагает всеми необходимыми медицинскими препаратами, ситуацию контролирует главный врач Центральной районной больницы.

ИА REGNUM напоминает, утром 15 мая Гладков сообщил об обстреле поселка Середа Шебекинского городского округа. Населенный пункт был обстрелян с территории Украины. При обстреле пострадал один местный житель.

По факту обстрела села по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело.