Лидс, Великобритания, , 16:14 — REGNUM Сегодня, 15 мая, футбольный клуб «Лидс Юнайтед» встретится с «Брайтоном». Матч предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Бригада арбитров: Майк Дин | Даррен Канн | Марк Шолес | Роберт Джонс | Андре Марринер.

Стартовые составы команд:

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Хуниор Фирпо, Робин Кох, Лиам Купер, Диего Льоренте, Рафинья, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Джо Гельхардт, Родриго.

«Брайтон»: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Люис Данк, Жоэль Вельтман, Ив Биссума, Алексис МакАллистер, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Соломон Марч, Мойсес Кайседо, Дэнни Уэлбек.

В последний раз «Лидс Юнайтед» и «Брайтон» играли между собой 27 ноября 2021 года в матче тринадцатого тура АПЛ. Тот матч завершился со счетом 0:0.