15 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 17:23 — REGNUM Слова украинского президента Владимира Зеленского о «стратегическом поражении», которое, по его утверждению, «уже потерпела Россия», но «не признается в этом, так как не хватает смелости», получили широкий отклик в соцсетях Грузии. Информация телекомпании «Имеди» набрала более 1000 «лайков» и около тысячи комментариев. Большинство пользователей посоветовали Зеленскому не болтать языком и осудили за уничтожение своей страны и народа.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что, он уже покорил Россию, а мы ничего об этом не знаем?» — задумчиво отозвался пользователь Х. Л.

Негативным пространным комментарием в адрес России разразился пользователь Л. К. Он привел известные ему статистические данные о «нынешнем состоянии России».

«В Российской Федерации проживает 148 миллионов человек, 29 миллионов из которых не имеют водоснабжения, 35 миллионов не имеют канализации, 78 миллионов не имеют интернета…» — далее следует длинный перечень того, чего «не имеет Россия».

«Откуда у тебя такая точная информация? Ты что, в парламенте России сидишь?» — иронично отозвалась И. Ч.

Погремушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Во сне ему приснилось, наверное», — предположила Т. Т.

«Ты в своем уме? Если в таком состоянии она (Россия) прошлась по Америке совершившего инцест с собственным ребенком Байдена и Англии шизофреника Бориса Джонсона и выходит в мировые лидеры, то можно представить, на что она будет способна, если немного вздохнет после войны», — ответила пользователю Л. К. пользователь Н. Н.

«Закончится эта война, и многое выяснится», — предположил Л. Л.

«А этот (Зеленский) еще и язык не останавливает, уничтожил всю Украину, убил невинных людей и еще болтает», — возмутилась М. М.

«Эту потенциально успешную страну уничтожили все во главе с Зеленским», — констатировал Н. Ц.

«Значит, сравняли с землей Украину, истребили мирное население, а этот на всем этом фоне еще о поражении России и собственной победе говорит!!!» — возмущенно добавила Х. К.

«Вы правы, не во всем Путин виноват», — заметила Ц. Х.

«Я у моих украинских гостей спросила о состоянии войны. Россия заняла почти 30 процентов. А этот еще и обманывает народ», — сообщила Н. А.

«Он, наверное, нанюхавшись, сказки рассказывает, или ломка начинается. А прихожане по телевизору ловят кайф и вместе с ним погружаются в нирвану», — съязвила Н. Н.

«Все геи Запада, включая тебя, борются… Не думаешь ли ты, что что-то из себя представляешь? Люстрация налицо!!! Ты продал украинский народ!» — высказалась в адрес Зеленского пользователь Т. К.