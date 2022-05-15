Москва, 15 мая, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Более 10 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 15 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

albert22278 Самолет

Так, по состоянию на 16:09 мск в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс; в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса, еще пять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе московского главка МЧС РФ сообщили, что 15 мая в Москве ожидается град, гроза и дождь.