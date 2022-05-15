Лондон, 15 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» в матче предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянский, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крейг Доусон, Пабло Форналс, Мануэль Лансини, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Фернандиньо, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Габриэл Жезус, Рияд Марез.

На данный момент «Манчестер Сити» с 28-ю победами и 89-ю набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм», набрав 55 очков, располагается шестью позициями ниже.