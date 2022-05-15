Лондон, , 16:04 — REGNUM 15 мая в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» «Тоттенхэм» в матче предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встречался с «Бернли». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Единственный мяч на 45+8-й минуте ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 28-летний таранный форвард сборной Англии Харри Кейн. Желтые карточки получили Коннор Робертс, Ник Поуп, Лукас Моура, Уго Льорис и Деян Кулушевски.

На матче работала бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты главного судьи — Саймон Бек и Эдриан Холмс. Резервный арбитр — Саймон Хупер.

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дайер, Дэвис, Хейбьерг, Сон, Эмерсон (Родон, 90’), Сессеньон, Моура (Кулушевски, 79’), Бентанкур, Кейн.

«Бернли»: Поуп, Лоутон (Леннон, 78’), Тейлор, Робертс, Коллинс, Лонг, Корк, Броунхилл, Маклин, Корне, Барнс (Вегорст, 78’).

«Тоттенхэм», одержав 21-ю победу в сезоне и набрав 68 очков, временно вернулся на четвертую позицию. «Бернли» с 34-мя очками остался на восемнадцатой строчке в зоне вылета.