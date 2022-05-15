Москва, 15 мая, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», «Спартак» в центральном матче предпоследнего 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Fc-zenit.ru Зенит

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Виктор Мозес, Георгий Джикия, Данила Пруцев, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Николай Рассказов, Кристофер Мартинс Перейра, Михаил Игнатов, Александр Соболев, Квинси Промес.

«Зенит»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Нуралы Алип, Клаудиньо, Вендел, Малком, Юри Алберто, Иван Сергеев.

В последний раз «Спартак» и «Зенит» играли между собой 24 октября 2021 года в матче 12-го тура чемпионата России. Тот матч завершился крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 7:1, а забитыми мячами отметились Сердар Азмун (19’ Ярослав Ракицкий, 36’ Ярослав Ракицкий), Клаудиньо (28’ Данил Круговой), Андрей Мостовой (45’ Вильмар Барриос, 56’ Вячеслав Караваев), Артем Дзюба (80’ пенальти), Александр Ерохин (89’ Дмитрий Чистяков) и Квинси Промес (53’ Александр Соболев).