Москва, 15 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Доступ к услугам спутниковой связи, цифрового вещания и высокоскоростного доступа в интернет планируется обеспечить к 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Minsvyaz.ru Спутник

Для обеспечения доступа к услугам связи в широтах крайнего Севера потребуется разместить несколько спутников на высокоэллиптической орбиты. Над разработкой проекта такого спутника с 2017 года работают специалисты входящей в состав госкорпорации компании «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнёва».

«Сегодня, спустя пять лет после начала работ, можно уверенно говорить: положительный результат есть», — подчеркнул ведущий инженер-конструктор Пётр Шаклеин.

Он отметил, что специалистам удалось добиться для высокоэллиптического спутника таких же показателей обслуживания заданной территории, как и для аппаратов на геостационарной орбите.

Разработанный в ИСС им. Решетнёва аппарат получил название «Эллипс». Масса спутника не превысит 2,4 тонны, поэтому его можно будет выводить на орбиту ракетой «Союз-2.1б».

Принципиально новым решением стала компоновка антенного блока, включающего 12 перенацеливаемых антенн Ku-диапазона. Это позволит обеспечить охват группировки территорий России в акватории Северного Ледовитого океана.