Екатеринбург, 15 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. 15 мая казанский «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого потерпел крупное поражение от екатеринбургского «Урала». Основное время матча 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, проходившего 15 мая в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилось со счетом 3:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бикфалви

Забитыми мячами отметились 34-летний румынский нападающий Эрик Бикфалви (23’ Олег Шатов, 71’ Рафал Аугустыняк) и Олег Шатов (57’). Желтые карточки получили Константин Кучаев, Даниил Кузнецов и Илья Самошников.

На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Максим Гаврилин и Игорь Демешко.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Андрей Егорычев, Иван Кузьмичев, Алексей Герасимов, Рафал Аугустыняк (Алексей Евсеев, 79’), Юрий Железнов (Александр Юшин, 78’), Вячеслав Подберезкин, Даниэль Мишкич, Олег Шатов (Рамазан Гаджимуратов, 74’), Эрик Бикфалви (Михаил Агеев, 89’).

«Рубин»: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Монтассар Тальби, Георгий Зотов, Илья Самошников (Ленар Фаттахов, 77’), Александр Ломовицкий (Солтмурад Бакаев, 75’), Александр Зуев (Даниил Кузнецов, 62’), Оливер Абильдгор, Константин Кучаев (Марат Апшацев, 75’), Герман Онугха, Виталий Лисакович.