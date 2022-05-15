Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Поведение России в новой стратегической концепции Североатлантического альянса (НАТО), планируемой к принятию на саммите НАТО в июне, может быть обозначено в качестве «непосредственной угрозы». Об этом 15 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ожидается, что союзники по НАТО подчеркнут поведение России как прямую угрозу в предстоящем стратегическом документе, который должен быть представлен в июне», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также в документе будет упоминаться Китай и его отношения с Россией, а также будет обсуждаться более эффективная поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией».

При этом отмечается, что НАТО может оставить возможность возобновления отношений с Россией в случае, «если поведение Москвы изменится».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с победой на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» поздравил Украину заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.