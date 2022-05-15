Вашингтон, 15 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Поведение России в новой стратегической концепции Североатлантического альянса (НАТО), планируемой к принятию на саммите НАТО в июне, может быть обозначено в качестве «непосредственной угрозы». Об этом 15 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Ожидается, что союзники по НАТО подчеркнут поведение России как прямую угрозу в предстоящем стратегическом документе, который должен быть представлен в июне», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также в документе будет упоминаться Китай и его отношения с Россией, а также будет обсуждаться более эффективная поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией».

При этом отмечается, что НАТО может оставить возможность возобновления отношений с Россией в случае, «если поведение Москвы изменится».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с победой на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» поздравил Украину заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.