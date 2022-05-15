Красноярск, , 15:48 — REGNUM Сегодня, 15 мая, московское «Торпедо» в матче предпоследнего 37-го тура Футбольной Национальной Лиги 2021/22 одержало минимальную победу над «Енисеем» со счетом 1:0.

Московский футбольный клуб «Торпедо» Torpedo.ru

Единственный мяч на 83-й минуте встречи забил 29-летний российский нападающий Мухаммад Султонов. Желтые карточки получили Владислав Адаев, Артем Самсонов, Егор Иванов, Александр Орехов и Андрей Окладников.

Стартовые составы команд:

«Енисей»: Михаил Опарин, Томас Рукас (Валерий Кичин, 47’), Александр Ломакин (Александр Зотов, 46’), Егор Иванов, Никита Глушаков, Александр Канаплин, Мингиян Бевеев (Николай Марков, 39’), Илья Молтенинов (Андрей Окладников, 23’), Александр Масловский, Олег Ланин, Херман Феррейра.

«Торпедо»: Олег Кожемякин, Алексей Шумских, Владислав Адаев (Даниил Полубояринов, 74’), Игорь Лебеденко (Мухаммад Султонов, 55’), Иван Темников (Егор Прошкин, 54’), Алексей Померко, Иван Енин (Александр Орехов, 63’), Артем Самсонов, Виталий Ботнар, Равиль Нетфуллин, Амур Калмыков (Денис Лаптев, 55’).

«Торпедо», одержав двадцатую победу в сезоне и набрав 74 очка, гарантировал себе повышение и участие в Тинькофф Российской Премьер-лиге 2022/23. «Енисей» с 60-ю очками остался на пятом месте и лишился шансов на выход в высший дивизион.